【全球獨強】易綱：中國今年經濟增長約2%

中國人民銀行行長易綱周日(18日)在網上30國集團(G30)國際銀行研討會上表示，中國今年經濟將增長約2%，因其控制住新冠疫情，這表明對內需驅動的復甦前景有信心。

易綱發言稱，認為今年首3季累計的經濟增長將是正值；至於整年，預期國內生產總值(GDP)將增長約2%。中國經濟仍有韌性，有很大的潛力，預期將會持續復甦，這將有利於全球復甦。而中國的財政和貨幣政策將側重於幫助中小型企業度過新冠肺炎危機帶來的痛苦，同時確保內需在促進增長方面發揮更大效益。

易綱稱，在過去3個月中，人民幣兌美元匯率大幅升值，反映兩國之間的利率差異應讓市場來決定。貨幣政策應集中應對內需及中國境內通脹目標上，而匯率就由市場去決定。

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