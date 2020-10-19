傳水滴公司擬明年首季赴美上市　集資約5億美元

據報，高盛及美國銀行等將擔任聯席主承銷商。

事實上，早於今年7月，外媒引述報道指水滴擬最快今年上市，包括考慮美國作為上市地，目標估值為40億美元(約312億港元)。公司當時回應稱沒有明確的上市計劃，但會保持探索資本市場的各種可能性。

水滴公司創立於2016年，旗下的業務包括水滴籌、水滴保險商城及水滴互助等。今年8月完成2.3億美元的D輪系列融資，由瑞士再保險集團和騰訊聯合領投，IDG資本、點亮全球基金等舊股東跟投。

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