傳水滴公司擬明年首季赴美上市 集資約5億美元
2020年10月19日 14:53
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據內媒報道，騰訊(00700)有份投資的中國內地保險科技初創水滴公司，計劃明年首季赴美國上市，集資規模預計約為5億美元(約39億港元)。該公司對此不予置評。
據報，高盛及美國銀行等將擔任聯席主承銷商。
事實上，早於今年7月，外媒引述報道指水滴擬最快今年上市，包括考慮美國作為上市地，目標估值為40億美元(約312億港元)。公司當時回應稱沒有明確的上市計劃，但會保持探索資本市場的各種可能性。
水滴公司創立於2016年，旗下的業務包括水滴籌、水滴保險商城及水滴互助等。今年8月完成2.3億美元的D輪系列融資，由瑞士再保險集團和騰訊聯合領投，IDG資本、點亮全球基金等舊股東跟投。
值得留意的是，公司創始人沈鵬大有來頭，早前當選中國工商聯青年企業家委員會委員。在成立公司前，他為美團點評(03690)「10號員工」，為美團旗下美團外賣的聯合創始人兼全國業務負責人。
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