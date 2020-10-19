傳信託兜售螞蟻新股份額　市場對一成中籤率存疑

市傳有信託公司表示，能夠以機構投資者身份參與螞蟻國際配售，提供認購螞蟻新股的投資計劃，並以中籤率較高為賣點，吸引散戶透過他們認購螞蟻。安里證券主席兼行政總裁黃偉康提醒，透過國際配售認購的投資者，通常是專業投資者才具認購資格，而散戶是否具資格透過信託基金認購則成監管風險。加上部分新股或對國際配售的投資者設有禁售期，強調投資者要小心注意有關的潛在相關風險。

他提到，一般新股分派工作由保薦人處理，再根據分派結果計算中籤率，直言「保薦人都未必可以答到你中幾多」，對於信託基金保證能做到中籤一成存有疑問。雖然不敢完全肯定市場有相關服務，但不排除個別基金取得國際配售份額，再設立基金吸引投資者投資，從而再分派股份。不過，若信託基金為認購新股而設，須持有證券牌照，否則或會違例。

不過，黃指出，支付工具帶有存款功能，近年支付工具急速發展，令內銀存款量減少。加上疫情下，內銀存讓利壓力，中央或出手略為整頓行業。此外，近期中央積極推動數碼人民幣發展，或成為支付工具的主要競爭對手，須留意當中風險。

至於美國或制裁螞蟻，他則認為毋須過分憂慮，由於螞蟻在美國沒有分公司，而美國當地使用支付寶亦不普遍，壓力有限。即使日本、南韓等地跟隨美國制裁螞蟻，惟業務佔比不高，相信反應有限。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299