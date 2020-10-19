中國經濟：華興證券料第4季GDP增長6%

國家統計局公布的數據顯示，第3季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，低於市場預期的5.2%；按季增長2.7%。華興證券預計第4季GDP增長6%，最樂觀的增幅達6.5%，惟最壞情況僅得5.7%；2021及2022年的GDP增長預測分別為2.2%和8.7%。

該行指出，隨着中國產業鏈、供給等領域優勢持續顯現，在中國大循環、國內國際雙循環推動下，中國經濟發展和外貿進出口企穩向好勢頭，中國出口在全球的市場份額有望進一步提升，第4季度外貿形勢有望維持高景氣，估計全年進出口有望實現小幅正增長。不過，全球疫情防控形勢、單邊主義與保護主義回潮、地緣政治風險等不明朗因素持續。

華興證券認為，通脹壓力進一步減弱，為貨幣政策帶來更大靈活性，人民銀行有可能在年底前繼續調降存款準備金率25個基點和壓降1年期貸款市場報價利率20個基點。不過，考慮到目前社會融資規模和新增貸款增幅均處高位，下半年貨幣寬鬆政策的總規模和政策空間有可能邊際縮減。

該行又指，若全年社會商品零售總額要達到2019年41.2萬億元人民幣(下同)水平，則2020年第4季度須達到13.8萬億元的規模，意味按年增加高達20%。即使更符合現實地假設，第4季消費按年升3%至5%，全年消費按年倒退4%至5%，換言之2020年全年消費很大可能出現負增長，即今年的經濟增長主要依靠投資和淨出口帶動。

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