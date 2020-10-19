【市後重點睇】道期漲逾200點 港匯續強
2020年10月19日 16:10
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美匯指數回落至93.63，離岸人民幣(CNH)處6.6946，港匯企7.75，美元兌日圓報105.4，歐元報1.1723，英鎊升上1.2974。金價高見1,911美元。布油一度重上43美元，紐油報40.94美元。歐股早市向上，其中英股升0.49%；德股升0.71%；法股升0.96%。道指期貨漲219點。
●港股先升後回，恒生指數全日收報24,542點，升155點或0.64%。主板成交1,228億港元。內銀內險股繼續撐市，工商銀行漲3.8%；中國銀行及建設銀行均升逾1%。另外，中國太保飆4%，中國人壽及中國平安亦升超過1%。https://bit.ly/2T8VBgh
●A股快報：滬綜指收跌0.7%，外資淨賣出32億人民幣。https://bit.ly/2Hl1pkg
-內地玉米價格創近四年新高，登海種業半日漲逾7%。
●最強Apple分析師：iPhone 12可惠及Apple及產業鏈股價反彈。
●法國今年12月起恢復對大型網企徵收數碼稅。
●惠譽料亞太地區汽車製造商將從今年下半年開始復甦。
●IMF指收入國家需更緊急行動，促盡早展開債務重組程序。
●【全球攬炒】
-英央行：經濟下行風險嚴重，料本季萎縮一成。
-疫情再度升溫，歐洲經濟恐陷雙底衰退。
-疫情復燃，多國央行行長看淡經濟。
●華為Mate 40國內版10月30日發布，料同時發布汽車智慧屏單品。
●日本9月出口按年跌4.9%，連降22個月。
●中國經濟：
-第三季經濟增長4.9%，低過預期。
-首三季房地產開發投資增長5.6%。
-吳卓殷料第四季GDP增長6%。
-野村維持第四季GDP增長預測5.7%。
-傳深圳國有大型銀行收緊樓按貸款。
-易綱：中國今年經濟增長約2%。
●新股專輯：
-傳螞蟻集團周一尋求港交所批准IPO。
-傳有信託公司以高中籤率作招徠，引散戶投資認購螞蟻新股。
-世茂服務明日起招股，入場費17,373元。
●國泰航空：9月載客量挫98.1%，首9月跌83.2%。
●眾安銀行推扣帳卡「ZA Card」，網上簽帳現金回贈達6%。
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