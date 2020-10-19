【市後重點睇】道期漲逾200點　港匯續強

美匯指數回落至93.63，離岸人民幣(CNH)處6.6946，港匯企7.75，美元兌日圓報105.4，歐元報1.1723，英鎊升上1.2974。金價高見1,911美元。布油一度重上43美元，紐油報40.94美元。歐股早市向上，其中英股升0.49%；德股升0.71%；法股升0.96%。道指期貨漲219點。

-內地玉米價格創近四年新高，登海種業半日漲逾7%。

●最強Apple分析師：iPhone 12可惠及Apple及產業鏈股價反彈。

●法國今年12月起恢復對大型網企徵收數碼稅。

●惠譽料亞太地區汽車製造商將從今年下半年開始復甦。

●IMF指收入國家需更緊急行動，促盡早展開債務重組程序。

●【全球攬炒】

-英央行：經濟下行風險嚴重，料本季萎縮一成。

-疫情再度升溫，歐洲經濟恐陷雙底衰退。

-疫情復燃，多國央行行長看淡經濟。

●華為Mate 40國內版10月30日發布，料同時發布汽車智慧屏單品。

●日本9月出口按年跌4.9%，連降22個月。

●中國經濟：

-第三季經濟增長4.9%，低過預期。

-首三季房地產開發投資增長5.6%。

-吳卓殷料第四季GDP增長6%。

-野村維持第四季GDP增長預測5.7%。

-傳深圳國有大型銀行收緊樓按貸款。

-易綱：中國今年經濟增長約2%。

●新股專輯：

-傳螞蟻集團周一尋求港交所批准IPO。

-傳有信託公司以高中籤率作招徠，引散戶投資認購螞蟻新股。

-世茂服務明日起招股，入場費17,373元。

●國泰航空：9月載客量挫98.1%，首9月跌83.2%。

●眾安銀行推扣帳卡「ZA Card」，網上簽帳現金回贈達6%。

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