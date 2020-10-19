立橋人壽推3項人壽保障及儲蓄計劃 每年回報高達5.1厘

立橋人壽宣布，推出3項全新人壽保障及儲蓄計劃，包括「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2(港元)」、「『存』為未來(優越)延期年金計劃」及「享裕一生壽險計劃」，每年回報率最高達5.1厘。

「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2(美元)」同時提供港元及美元保單貨幣選項，保單期為5年，以2年保費繳付計算，其港元及美元保單的每年保證回報率分別為2.8厘及3.27厘。

立橋人壽「『存』為未來(優越)延期年金」可供年齡由35歲至60歲的人士投保，提供105%身故賠償，年繳保費由4,900美元起，保證每年回報最高可達3.15厘。

「享裕一生壽險計劃」除提供終身人壽保障外，同時提供保證現金價值、非保證歸原紅利及終期紅利，長期保證每年回報率高達2%厘，如連同非保證歸原紅利及終期紅利，預期每年回報率為5.1%厘。

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