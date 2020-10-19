中美科技戰：美擬援助發展中國家棄用華為及中興

外國傳媒報道，美國國際開發總署副署長Bonnie Glick指出，美國準備向發展中國家提供高達10億美元(約78億港元)貸款與其他融資，以說服相關國家不要採購華為、中興通訊等中國電訊設備。

Glick指出，該單位將派遣工作人員與相關國家的政界人士、監管機構會晤，讓其相信，使用華為和中興通訊的通訊設備是糟糕的主意，因中國的設備容易受間諜活動攻擊，其次，國家開發銀行等中國國有金融機構提供的設備貸款，恐讓其陷入債務陷阱。

報道指出，華府正擴大與中國的技術冷戰，提供上述經濟援助是其正布署的新工具。過去兩年，美國當局努力遊說盟友在5G建設上禁用中國製造的設備。相關遊說活動最初集中於歐洲，並在英國、波蘭等歐洲國家取得成效。

不過，美國此舉恐在發展中國家遭遇較大挑戰。以非洲為例，中國行動設備製造商主導該市場。據研究公司Dell'Oro Group數據，對價格敏感的營運商已大量採用華為和中興通訊的設備，這兩家公司在今年較早前在非洲和中東的銷售額合計佔比已達50至60%。

事實上，美國正全方位阻撓中國科技崛起。美國商務部已禁止含有美國技術的半導體產品供貨予華為，美國國務院指示外交官遊說盟國不要使用華為、中興通訊設備。美國國際開發總署本月與美國聯邦通訊委員會(FCC)簽署協議，共同面對發展中國家使用中國設備建置5G的議題，此協議將使FCC的技術與專業知識與美國國際開發總署在100個國家的一萬名員工連結起來。

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