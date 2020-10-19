澳洲智庫警告美防疫失當 亞太影響力快被中國趕上

外國傳媒報道，澳洲智庫羅伊國際政策研究院自2018年起，製作年度亞洲實力指數報告，主要評估亞太相關國家的資源、影響力等指標，分析26個國家地區現有實力分布。

在最新公布的2020亞洲實力指數報告顯示，儘管美國仍是亞太影響力第一名的超級大國，但兩年前領先中國10分的優勢，如今已減半至僅領先5.5分。

報告的首席研究員、羅伊國際政策研究院亞洲實力與外交計劃主任Herve Lemahieu表示，美國應對疫情失當、四處引發貿易爭端、總統特朗普又退出多邊協議與機構，導致美國大失威信。

他說：「疫情改變了局勢，為美國帶來雙重麻煩，一方面是美國疫情因應失當損及聲望；另一方面，美國顯然要花上更多年才能讓遭疫情重創的經濟復甦。」

羅伊研究院表示，美國經濟可能要到2024年才能回復到疫情前的水平，反觀中國經濟已從疫情中反彈，且料將是全球今年唯一能復甦的大型經濟體，這將讓中國在今後10年對鄰邦享有優勢。

他又認為，更有可能的是中國最終與美國並駕齊驅，甚或在2030年代前趕過美國。

在最新指數排名位居第4，排在日本之後的印度，在這次疫情失去經濟增長潛力，戰略地位重要性愈益比不上中國。羅伊研究院預測，印度到了2030年，經濟產值只能到中國的40%，低於去年估計的50%。

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