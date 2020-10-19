錦田土地擬申請土地共享　地主新地不評論

新地發言人回應稱，集團歡迎所有增加土地房屋供應的措施，並正積極研究政府的土地共享計劃，不過對於市場傳言，新地不作評論。

此外，會德豐地產主席梁志堅指出，集團亦有項目與政府商討合作機會，但仍屬初步階段，暫未能透露更多細節。不過，公司一直有研究發展旗下農地的可行性，「就算政府唔做都會自己做」。

發展局近日曾表示，土地共享辦事處未收到申請書，暫收到約30宗申請查詢。

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