錦田土地擬申請土地共享 地主新地不評論
2020年10月19日 16:28
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政府於5月推出土地共享先導計劃，有報道指出，新鴻基地產(00016)考慮就旗下位於元朗錦田的土地提出申請，若獲批料可新增3,000至4,000伙。
新地發言人回應稱，集團歡迎所有增加土地房屋供應的措施，並正積極研究政府的土地共享計劃，不過對於市場傳言，新地不作評論。
此外，會德豐地產主席梁志堅指出，集團亦有項目與政府商討合作機會，但仍屬初步階段，暫未能透露更多細節。不過，公司一直有研究發展旗下農地的可行性，「就算政府唔做都會自己做」。
發展局近日曾表示，土地共享辦事處未收到申請書，暫收到約30宗申請查詢。
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