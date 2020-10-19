【全球攬炒】疫情期間移民大減　加劇世界經濟風險

外國傳媒報道，經合組織(OECD)表示，疫情危機期間，國際移民數量驟降至前所未見的水平，引發圍繞全球經濟這主要驅動力長期前景的擔憂。

經合組織37個成員國今年上半年簽發的新簽證和許可按年減少46%。經合組織警告，長期的防疫限制以及居家辦公和學習流行，意味着「一段時間內」人員流動不會恢復到危機前的水平。

移民工人在運輸、家政服務、信息技術和農業等部門發揮着至關重要的作用。這場危機還凸顯出他們對衛生部門的重要性，因為他們佔到了醫生的24%和護士的16%。

經合組織稱，與本地人相比，移民面臨的失業增加形勢更為嚴峻，尤其是在加拿大、挪威、西班牙和瑞典。美國的對比也尤為明顯，危機期間，該國移民的失業率從比本地人低1個百分點，上升到了比本地人高2個百分點的水平。

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