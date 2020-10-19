【產經直播】港股有力突破二萬五關？
2020年10月19日 16:47
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港股周一(19日)高開178點後，雖然內地第三季國內生產總值(GDP)按年僅增長4.9%，遜過預期，但港股在金融股帶動下，最終仍升155點 ，報24,542點。恒市短期有冇力繼續上？
相反內地商業物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)今日首掛高開，呢隻冇貨又吼唔吼得過？
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