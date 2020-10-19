【產經直播】港股有力突破二萬五關？

2020年10月19日 16:47
  • 東網電視
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    港股周一(19日)高開178點後，雖然內地第三季國內生產總值(GDP)按年僅增長4.9%，遜過預期，但港股在金融股帶動下，最終仍升155點 ，報24,542點。恒市短期有冇力繼續上？
    內銀股近日獲多間大行唱好，周一(19日)再有資金追捧，撐起大市，工商銀行(01398)成為為升幅最大藍籌，而建設銀行(00939)亦表現亮麗，曾升3.4%創超過一個月新高，金融股板塊又值唔值博？
    消息指，阿里巴巴(09988)旗下嘅螞蟻集團已獲中國證監會批准於中港兩地上市，最快本周在港交所進行聆訊，加上阿里巴巴又宣布收購高鑫零售(06808)控股權，股價抽升，突破300元大關不遠矣？
    物管股周一(19日)集體受壓，其中跌勢最明顯嘅寶龍商業(09909)急挫逾一成，插穿50天線，創逾一個月新低，就連龍頭嘅碧桂園服務(06098)亦難逃跌勢。
    相反內地商業物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)今日首掛高開，呢隻冇貨又吼唔吼得過？
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