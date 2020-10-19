中國經濟：景順趙耀庭料內地消費最終成增長推動力

中國公布第三季國內生產總值(GDP)按年增長4.9%，低於市場預期的5.2%。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，內地消費可能會繼續緩慢而穩定地反彈，在中國消費者的支持下，2020年最後一個季度和2021年將有不俗的經濟增長動力。

他提到，雖然第3季GDP表現遜市場預期，但工業生產和零售額量度的每月經濟數據則勝於預期，而更重要的是季度的GDP數據有連續的改善。由第二季的3.2%，上升至第三季的4.9%。

趙氏指，推動中國經濟增長的三個主要因素，包括製造業、投資和本地消費。在過去的兩個季度中，中國的經濟增長一直由經濟中的供應面作主導，包括製造業、貿易和出口，而第3季零售額按年增長3.3%，超過預期的1.6%，可見中國本地消費是中國經濟增長的最大動力之一。

展望第4季，他認為，消費正逐步上升，並最終為經濟增長提供推動力。隨着中國一些最大的貿易夥伴開始受到經濟活動停擺影響，未來幾個月全球對中國商品的需求可能減弱，因此中國本地消費將開始對GDP增長有更大的影響，對短期的經濟前景越來越正面，預料中國是唯一會在2020年實現正增長的主要經濟體。

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