【全球攬炒】專家警告經濟因特朗普打貿戰大傷　短期難復甦

外國不少頂級專家警告，美國總統特朗普上任4年，仍無法兌現縮減貿易赤字的競選支票，反而對全球貿易賴以為基礎的多邊經濟體系帶來持續性打擊。事到如今，就算民主黨候選人拜登贏得本屆總統大選，美國貿易政策可能仍無法擺脫保護主義色彩，對抗中國的態勢也會繼續下去。

回看特朗普2016年競選時的主軸之一，就是美國過去一直被貿易夥伴佔便宜，故他誓言會改造全球貿易協定，並削減美國的貿易赤字。而在他上任後，確實改造了全球貿易體系，但美國貿易赤字在他任內卻是不減反增，令一眾專家慨嘆特朗普的表現真是乏善足陳。

美國康乃爾大學教授Eswar Prasad表示，特朗普的貿易政策幾乎沒為美國經濟帶來實質好處，反倒削弱了多邊貿易體系、破壞與美國貿易夥伴長期以來的同盟關係，也更助長了不確定性。這可能讓全球更難透過通力合作來促成全球經濟從疫情危機中復甦，更別說是讓復甦持續下去。

美國對中國的貿易赤字確有減少，但來自加拿大和墨西哥的進口卻大增，導致整體貿易赤字更為擴大。

法國巴黎第九大學經濟學教授Gianluca Orefice表示，美國對許多進口商品徵收的關稅提高確實「保護到美國製造商」，但美國產業的生產成本卻也隨之增加，暴露出美國有多倚賴中國供應鏈。

專長為研究美國貿易政策的記者兼作家、現為智庫外交關係協會研究員Edward Alden表示，對歐洲、對世界貿易組織(WTO)而言，特朗普的政策顯然傷害極大，難以修復。

法國國際經濟研究中心主任Sebastien Jean也認為，特朗普給人的感覺是可以破壞，卻沒辦法建設，大家看了他從中國拿到的東西，會有這種想法：做了這麼多，然後只得到哪些？

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