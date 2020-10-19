【旅業蕭條】南韓擬發債13億元打救航空業

外國傳媒報道，南韓在新冠疫情期間成立的關鍵產業穩定基金，預定周二(20日)首次發債 2,000億韓圜(約13億港元)，為正在存亡危急之際的航空公司提供援助。

消息人士透露，由南韓發展銀行管理、規模達40萬億韓圜(約2,730億港元)的關鍵產業穩定基金，將周二發行約2,000億韓圜的3.5年期債券，並由政府出面擔保。

疫情在今年引發大流行後，南韓5月成立關鍵產業穩定基金，以避免航空、造船等7大關鍵產業爆發倒閉潮，這些產業中不乏僱用大量勞工。

南韓最大航空公司大韓航空發言人周證實，公司打算尋求關鍵產業穩定基金的援助。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299