寶貝女「牛一」　耀才主席今年送咗呢樣禮物...

至於披肩，因為秋風起了，加上新冠肺炎疫情反覆，唔想呀女冷親，事關「健康的體魄是做人做事的最重要本錢」，叮囑女兒要時常注意身體，保持充足休息。慶祝生日時仲不忘教導和關懷，呢位爸爸真係「廿四孝」。

一班同事都好愛錫Jacquelyn，搞咗個驚喜生日派對。事關太子女一向都同公司員工打成一片，希望佢時刻快樂健康、平安幸福。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬就代表成班同事，為Jacquelyn獻上悉心準備嘅生日卡，卡上寫滿同事對「壽星女」的祝福，搞到Jacquelyn好感動，又意外，又驚喜，隔住個口罩都「見」到佢笑得幾咁開心就知啦！

Jacquelyn仲好多謝各位員工喺過去艱難嘅一年為公司勞心勞力，讓耀才喺逆市中，業績再創巔峰。至於有咩生日願望？梗係希望公司好，同事好，旗下耀才證券(寶寶)及耀才期貨(豆豆)兩大手機應用程式，繼續推動公司業務節節攀升。其實唔係願望咁簡單，仲會落手落腳實行，日後同爸爸、一眾管理層及同事，積極開拓新業務版圖，讓公司繼續成長。

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