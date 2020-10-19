【零售浩劫】尖沙咀海防道地舖劈租近六成

尖沙咀海防大廈其中一個曾由外國品牌鐘錶店租用地舖，剛大幅劈租六成租出。

核心購物區街舖空置情況嚴重，業主肯大幅劈租。消息指，尖沙咀海防道53至55號海防大廈地下雙號舖連入則閣樓，地下面積約450方呎，剛以每月僅25萬元租出，呎租逾500元。據了解，該舖舊租戶為外國品牌鐘錶店，月租金高達60萬元，呎租逾1,300元，現最新月租大跌約58%。

此外，政府放寬工商舖物業按揭成數，舖位市場交投顯著上升。據土地及公司註冊處資料，北角書局街1至21及25號的美倫大廈地下12、12A及14號地舖，以7,600萬元易手，買家為新輝煌有限公司，公司董事為梁輝強。與本港點心店添好運老闆之一同名。

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