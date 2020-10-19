華米前首席財務官過檔內地電商唯品會

中國電商唯品會(美股：VIPS)宣布，委任華米(美股：HMI)前首席財務官崔大偉(David Cui)為公司新任首席財務官，接替現任首席財務官楊東皓。

公司指，楊氏將在不久的將來離職，並以非執行董事身份繼續為公司服務。崔氏已加入公司，為過渡到新職位做準備。

唯品會聯合創始人、董事長兼行政總裁沈亞指，崔氏在公司會計、內部控制和財務管理方面擁有豐富的經驗，期待與他一起工作，並將公司提升至新的水平。同時感謝楊氏過去9年中為公司的發展和轉型做出的重大貢獻，並相信公司會繼續因其作為董事會成員而受惠。

今年8月，有外媒報道指，唯品會正考慮來港作第二上市，並正與財務顧問就此進行磋商，初步預計最快於今年內上市。不過，唯品會回應稱，暫時沒有相關信息分享。截至今年3月底，騰訊及京東分別有9.6%及7.5%股份。

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