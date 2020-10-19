新盤動向：富豪．山峯連沽兩伙 套現逾9334萬元
2020年10月19日 18:33
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豪宅新盤連錄大額交投。百利保控股(00617)位於沙田九肚的富豪．山峯，剛透過招標形式售出兩個分層戶，套現逾9,334.3萬元。其中第2座5樓A單位，屬四房四套間隔，實用面積2,107方呎，成交價為4,846.1萬元，包括1個住宅車位，呎價23,000元，成交期720日。
而第2座6樓B單位，同屬四房四套間隔，實用面積2,107方呎，成交價為4,488.2萬元，呎價約21,301元，成交期為720日，而買家可享1個住宅車位認購權。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，踏入第四季，新盤交投轉趨活躍，項目睇樓量亦增加，相信本季樓市交投將持續暢旺。
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