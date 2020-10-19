新盤動向：富豪．山峯連沽兩伙　套現逾9334萬元

而第2座6樓B單位，同屬四房四套間隔，實用面積2,107方呎，成交價為4,488.2萬元，呎價約21,301元，成交期為720日，而買家可享1個住宅車位認購權。

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，踏入第四季，新盤交投轉趨活躍，項目睇樓量亦增加，相信本季樓市交投將持續暢旺。

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