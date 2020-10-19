11月決定地球命運！若特朗普連任　全球暖化恐史無前例

外國傳媒報道，氣候專家警告，美國總統特朗普執政4年期間，使全球遏止排放的努力受挫，故認為11月3日總統大選將對地球構成決定性影響，憂慮特朗普連任恐將使全球難以避免災難性暖化。

美國賓州州立大學氣候學家Michael Mann表示，特朗普破壞氣候的關鍵行徑「已削弱我們(美國)的道德立場，把我們從執牛耳變成落後於人」。他說，在氣候議題上沒有美國帶頭號召，「我擔憂世界其他國家不會及時重視他們應盡的減排義務，以避免氣候變遷的嚴重影響。這就是為何就氣候而論，我把它稱之為決定成敗的選舉。」

事實上，2020年除了受疫情肆虐外，有愈來愈多迹象顯示氣候變遷造成影響，包括氣溫創新高、海冰消融，以及烈火焚毀北極圈部分地區、亞馬遜盆地與美國本土。科學家說，遏止地球暖化的機會之窗正迅速縮小，這使誰在未來4年領導美國這個全球第2大排放國變得更重要。

特朗普向來把氣候變遷視為騙局，更支持造成污染的化石燃料，並撤回或取消許多環保標準。

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