追蹤新潮流！恒指公司推滬深港新世代通訊及電商指數

恒生指數公司公布，周一(19日)推出恒生滬深港新世代通訊指數及恒生滬深港電子商貿指數，選股範疇包括於上海、深圳和香港上市的股票，並每隔2秒計算及即時發布。

恒生滬深港新世代通訊指數追蹤新世代通訊價值鏈參與企業的表現，包括無線電訊服務、通訊設備及電訊顧問的服務供應商。

恒生滬深港電子商貿指數反映其主要收入來自網上零售、電子商貿平台及服務、物流服務和數碼市場推廣及廣告的公司，而該等公司均受惠於電子商貿及網上購物的普及。

恒指公司指，科技突破不但是高速發展的大趨勢，在改進日常生活及商業活動中亦擔當重要角色。有見科技突破對於塑造未來發展有着深遠影響，投資者希望受惠於高增⻑機遇而對投資以科技為中心之板塊的興趣也不斷提升。新世代通訊及電子商貿的概念備受金融及投資界的關注及支持，因而推出這兩項指數，用以衡量這兩大科技行業的公司的表現。

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