華能國際首3季售電量按年跌逾4%
2020年10月19日 19:22
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華能國際電力股份(00902)公布，2020年第3季完成發電量1,103.85億千瓦時，按年增長3.34%；完成售電量1,037.90億千瓦時，按年增長0.81%。
2020年首3季累計完成發電量2,935.41億千瓦時，按年下降2.86%；完成售電量2,759.14億千瓦時，按年下降4.19%。
2020年首3季公司於中國境內各運行電廠平均上網結算電價為每兆瓦時412.52元人民幣，按年下降1.24%；公司結算市場化交易電量1,562.28億千瓦時，交易電量比例為56.94%，比去年同期提高5.71個百分點。
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