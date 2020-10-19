【全球攬炒】中國買家縮手　澳洲樓市前景堪憂

外國傳媒報道，澳洲樓市已陷入困境！在疫情爆發前，海外投資者對該國樓市的投資就已大幅下跌10億澳元(約54億港元)。

澳洲外商投資審查委員會(FIRB)發表的報告顯示，上一財年(2018/2019財年)海外投資者在澳洲房地產交易量按年下跌了11%，僅9,295宗，而這情況有可能在今年繼續惡化。

當地媒體指出，海外投資者對澳洲樓市興趣下降主要有兩大原因。第一，受疫情影響，樓市啟動項目數量減少，以及邊境的持續關閉，將進一步減少海外買家的投資意願。第二，澳洲政府頒布的相關投資政策加劇了投資者的流失。麥格理銀行前房地產主管Bill Moss警告，今年3月澳洲政府為了收緊海外投資而啟動的FIRB零審查門檻，將導致房地產行業在內的部分行業難以為繼。

在澳洲樓市投資者來源中，中國投資者是重要買家之一。數據顯示，2019年會計年度，中國投資者在澳洲住宅、商用建築、房屋拍賣投入高達61億澳元。但在今年，中國買家對澳洲樓宇的熱情已急速降溫，數據顯示，海外主要投資者群體中，9月中國買家對澳洲房地產的搜索量已按年大降49%。

房地產產業在澳洲經濟佔有一席之地，樓市下滑對澳洲經濟的影響不可小覷，數據顯示，僅住宅建築行業就為澳洲GDP貢獻約6%。可以預見的是，在海外投資者對澳房市興趣逐漸下降後，該國經濟恐也會受到影響。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299