新盤UPDATES：港島項目周內開售料推升一手銷量

第四季首個開售大型新盤，剛過去周末錄得熱銷佳績，發展商隨即群起加速部署開盤，當中除了同屬新界東區內項目外，一向供應較短缺的港島區亦有樓盤落實於周內開售，料進一步推高本月一手住宅銷量。

●名日·九肚山獲批預售 料極速開價

樓盤提供266伙，包括22座洋房，分層標準單位面積介乎約470至1,220方呎，間隔包括兩房、三房及四房不等。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY原價加推 周五開售25伙

各類型新盤積極加入開售大軍搶客。遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，剛加推2號價單，提供16個單位，折實平均呎價35,166元，折實售價由1,318萬元起，呎價則由32,269元起。是次推出單位分布中高層，可享較開揚景觀，屬原價加推。

該盤同時發出銷售安排，落實本周五（23日）起開售25個單位，本周六（24日）則會緊接推售25伙。

●富豪‧山峯連沽兩伙 套現逾9,334萬元

豪宅新盤連錄大額交投。百利保控股（00617）位於沙田九肚的富豪．山峯，剛透過招標形式售出兩個分層戶，套現逾9,334.3萬元。其中第2座5樓A單位，屬四房四套間隔，實用面積2,107方呎，成交價為4,846.1萬元，包括1個住宅車位，呎價23,000元，成交期720日。

而第2座6樓B單位，同屬四房四套間隔，實用面積2,107方呎，成交價為4,488.2萬元，呎價約21,301元，成交期為720日，而買家可享1個住宅車位認購權。

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，踏入第四季，新盤交投轉趨活躍，項目睇樓量亦增加，相信本季樓市交投將持續暢旺。

●煥然壹居部分單位減價達半成 供受重建影響人士認購

據一手銷售資訊網資料，市區重建局旗下啟德煥然壹居更新價單，部分單位減價達半成，其中H2座20樓F室，實用面積554方呎，價單售價由1,112.7萬減至1,057.4萬元，呎價由20,085降至19,087元，減幅近5%。

而H1座20樓A室，實用面積667方呎，價單售價由原本1,318.5萬下調至1,265.9萬元，呎價由19,768降至18,979元，減價約4%。該盤同時發出新銷售安排，推出25伙於2021年4月29日發售，只供指定受重建影響的樓換樓計劃人士參與認購。

●天寰車位332.8萬元沽創今年新高

建灝地產旗下啟德天寰，剛錄得1宗車位成交，做價屬屋苑本年新高。買家屋苑業主，是次成交價332.8萬元，購入車位將作自用。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299