新股專輯：中概股萬國數據來港第二上市　已成功闖關

在美國上市的中資概念股陸續「回家」！中國數據營運商萬國數據(美股：GDS)來港第二上市計劃，已通過聯交所上市聆訊。摩根大通、美銀、中金及海通國為聯席保薦人。早前傳其集資約10億美元(約78億港元)。

該公司以「同股不同權」架構上市，每股B類不同投票權股份享有20票投票權，全由公司創始人、主席兼首席執行官黃偉持有，其總投票權達52.9%。新科電信媒體(ST Telemedia)透過旗下STT GDC持有38.3%股份，其投票權約17%；資產管理公司American Century Investments Managemen持股5.7%，投票權僅2.5%。

該公司有意採用全電子招股程序，而納斯達克市場則仍是其主要上市地點。

今年上半年，該公司的數據中心組合的營運面積達26.62萬平方米，按年增加47.56%；計費面積達19.31萬平方米，按年升51.96%；計費率按年增加2.1個百分點至72.5%。

該公司第2季淨收入13.422億元人民幣(下同)，按年增長36.2%；其中服務收入13.345億元，按年增長35.5%；調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)按年增長47.8%，至6.334億元。

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