【悲情樓市】眀徳山5年輸14萬　海防道地舖劈租近60%

樓市損手個案一宗接一宗，西營盤眀徳山低層連平台一房戶，勁劈170萬港元售出，原業主持貨近5年，帳面虧蝕約14.1萬元。

利嘉閣何詠詩表示，上述單位實用面積325方呎，早在去年5月以950萬元放盤，終減價約17.9%至780萬元售出，呎價2.4萬元。原業主於2015年12月購入單位，未計使費帳面已貶值1.8%。

她指，現時經濟欠佳租金下滑，不少老闆經營困難需要資金周轉，雖未必要一刀切取消樓市辣招，但認為有檢討優化空間。

至於已屆滿3年樓市辣招期的將軍澳晉海，業主亦趁有利潤趕出貨，近日已連錄兩宗鬆綁轉讓個案。美聯陳贊強稱，最新買賣為為1A座低層D室，實用面積464方呎，減價40萬元，以810萬元易手，實用呎價17,457元。原業主持貨3年帳面獲利145萬元，升值21.8%。

部分賣樓業主願意大幅減價出貨。中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣6座極高層D室全海景單位，因業主打算換樓，約一個月勁減200萬元，以1,750萬元連租約沽出，呎價23,585元。

事實上，近日樓市買賣氣氛呆滯，啟德發展區日前才錄本月首宗成交，美聯陳維進表示，啟德1號(II)3座低層F室，實用面積564方呎，微減10萬元，以1,140萬元售出，呎價20,213元。

【海防道地舖劈租近60%】

核心購物區街舖空置情況嚴重，業主肯大幅劈租。消息指，尖沙咀海防道一個原由外國品牌鐘錶店租用的地舖，剛以每月僅約25萬元租出，較舊租大跌近60%。

市場人士透露，上述舖位為海防道53至55號海防大廈地下雙號舖連入則閣樓，地下面積約450方呎，最新呎租逾500元。據了解，該舖舊租戶為外國品牌鐘錶店，長約月租金曾高達60萬元，呎租逾1,300元，現時最新月租大跌約58%。

另外，政府放寬工商舖物業按揭成數，舖位市場交投顯著上升。據土地及公司註冊處資料，北角書局街1至21及25號美倫大廈地下12、12A及14號地舖，以7,600萬元易手，買家為新輝煌有限公司，公司董事為梁輝強。與本港點心店添好運老闆之一同名。

佐敦上海街舖位做價低過8年前。消息人士表示，該街道128號一個連入則閣地舖，地下面積約800方呎，入則閣面積約400方呎，業主原叫價3,800萬元，最後以2,300萬元易手，累減1,500萬元。毗鄰面積相若地舖，2012年時做價亦達約2,800萬元。

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