遊萊互動向主要股東附屬公司提訴訟
2020年10月19日 21:06
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遊萊互動(02022)公布，公司之全資附屬公司Proficient City Limited在美國德州達拉斯市當地法院，向深圳第七大道科技提起訴訟及相關臨時限制令╱禁制令申請，並於10月19日收到美國法院通知，正式接受立案並向深圳第七大道發出上述臨時限制令。
該訴訟與公司獨家發行和營運的一款旗艦網頁遊戲產品Wartune有關，深圳第七大道是上述產品內容提供商。該訴訟是針對深圳第七大道非法獲取及不正當使用公司的有關商業秘密的行為而作出。
經董事作出合理查詢後所深知及盡悉，深圳第七大道為第七大道控股(00797)。目前第七大道為公司的主要股東之一，持有公司已發行股份總數約14.71%。
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