樓價UPDATES：粉嶺綠悠軒錄本月首宗買賣

樓市焦點落入新盤市場，部分二手屋苑踏入下半月才有交投，粉嶺綠悠軒套三房減價14萬元易手，為屋苑本月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌逸樺園2座高層C室，實用面積616方呎，兩房間隔，開價約1,350萬元放售，議價後以約1,318萬元成交，實用呎價21,396元。

●灣仔聖佛蘭士大廈中層B室，實用面積209方呎，單位以開放式設計，9月底開始放盤，原叫價475萬元，減價17萬元或約3.6%，以458萬元連租約沽出，實用呎價21,914元。

●小西灣藍灣半島3座極高層D室，實用面積598方呎，三房連套房間隔，以1,068萬元獲承接，實用呎價17,860元。原業主2017年2月以916.8萬購入單位，持貨3年帳面升值16.5%。

●北角健威花園A座中層3室，實用面積456方呎，兩房間隔，以約770萬元獲承接，實用呎價16,886元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街47號高層B室，實用面積532方呎，兩房間隔，成交價748萬元，較原叫價800萬元，調減52萬元或約6.5%，實用呎價14,060元。

●長沙灣昇悅居1座高層E室，實用面積491方呎，兩房間隔，原叫價920萬元，調減32萬元，以888萬元成交，議幅約3.5%，實用呎價18,086元。

●牛頭角得寶花園B座高層3室，實用面積282方呎，一房間隔，單位「無睇樓」，仍獲買家以493萬元承接，實用呎價17,482元。

●奧運站柏景灣8座中高層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，以約995萬元放盤，減價約30萬元，以965萬元售出，實用呎價21,492元。

●將軍澳清水灣半島6座低層A室，實用面積679方呎，三房連套房間隔，開價958萬元，減價45萬元或約4.7%，以913萬元沽出，實用呎價13,446元。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰2座低層H室，實用面積604方呎，兩房間隔，以888萬元易手，實用呎價14,702元。原業主於2009年以335萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約553萬元，升值約1.7倍。

●荃灣韻濤居A座低層9室，實用面積445方呎，兩房間隔，原叫價630萬元，以600萬元沽出，減價30萬元或約5%，實用呎價13,483元。

●粉嶺綠悠軒錄本月首宗二手買賣，屋苑1座中層G室，實用面積612方呎，三房連套房間隔，早前叫價約710萬元，買賣雙方數度議價後，終以696萬元成交，實用呎價11,373元。

●粉嶺花都廣場1座中層E室，實用面積370方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以512萬元售出，實用呎價13,838元。

●屯門聚康山莊3座低層G室，實用面積614方呎，三房連套房間隔，早前叫價780萬元放售，終以755萬元成交，實用呎價12,296元。

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