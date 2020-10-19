中東大鑊！IMF：石油出口國GDP料縮6.6%　明年油價40美元

新冠肺炎疫情再度肆虐，國際貨幣基金組織(IMF)最新下調了對中東和中亞地區經濟復甦的預期，預計該地區整體經濟將收縮4.1%，較4月份的預期下降1.3個百分點。

IMF中東和中亞部門主任Jihad Azour指出，中東及中亞地區受疫情及油價打擊，石油進出口國之間的經濟損失存在巨大差異，預料平均而言石油出口國的增速將下降6.6%，進口國將出現1%的負增長。

IMF認為，油價不會很快大幅反彈，預計油價在2021年將在每桶40至50美元之間，這水平仍是石油輸出國組織(OPEC)已哥沙特平衡預算所需的每桶80美元價格的一半。

Azour預計，明年年初油價預計在40至45美元之間，全年整體將在40至50美元之間，未來要關注需求的復甦，這是今年所看到的一個重要因素，另外還有關注可替代能源的供應。

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