道指高開85點　IBM業績出爐前升近1%

憧憬白宮與國會最終達成新一輪刺激經濟方案，美股周一早段做好，道指高開85點，至28,691點，而以科技股掛帥的納指則回升70點，至11,742點。

Medley Global Advisors董事總經理Ben Emons表示，市場對政府推出的刺激方案前景感到樂觀，無論是美國總統特朗普的減稅政策，抑或民主黨拜登政府的增加開支計劃。

據外媒報道，包括施羅德、景順等的基金經理愈益揣測拜登入主白宮並控制參眾兩院，開始相關投資部署，包括拋售科技股，買入建屋股及區域性銀行股。駿利亨德森多元資產主管Paul O'Connor表示市場預期拜登當選，這會意味「財政寬鬆」，並透露正買入羅素2000指數的價值交易所買賣基金，以擴大在美國小型股的投資比重。

公司消息方面，國際商業機器(IBM)周一收市後公布季績，股價早段升0.85%至127美元，Neflix業績亦於周內出爐，股價報537.46美元，升1.26%。

美國航空計劃年底恢復波音737 Max航班。美國航空股價早段升1.04%至12.59美元，波音公司漲1.08%至169.16美元。

另外，美國第三大石油公司康菲石油(ConocoPhilips)落實以約97億美元(約756億港元)股份，收購頁岩油商Concho Resources，為油價今年崩圍後業界最大宗收購案，而收購價較Concho本月13日收市有15%溢價。

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