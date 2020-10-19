新盤專輯：柏傲莊I加推378伙 平均呎價21650元
2020年10月19日 21:42
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發展商乘新盤熱銷大舉加推單位應市。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，剛加推全新3號價單，提供378個單位，包括133個一房、104個兩房及141個三房戶，扣除最高折扣後，折實平均呎價21,650元，較首張價單高出約14.4%，整體折實售價介乎693.6萬至2,137.6萬元，呎價由18,116至27,987元。
市場料該盤快將落成新銷售安排，好大機會周內進行次輪銷售。項目於剛過去周六、日進行首輪銷售，推出391伙全數沽清，套現逾42.7億元。
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