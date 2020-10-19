特朗普大勢已去？拜登獲勝機會率升至創紀錄87.6%
2020年10月19日 22:22
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特朗普（Getty Images圖片）
外國傳媒報道，根據民意調查分析機構FiveThirtyEight的選舉預測模型，拜登贏得多數選舉人票的機率從10月18日的87.4%，升至創紀錄的87.6%，預計他將贏得538張選舉人票中的350張。
該模型估計特朗普的獲勝機率為11.9%，低於10月18日的12.2%。
根據10月19日的模型，特朗普贏得普選票的概率為4%，拜登是96%；特朗普的全國民調平均支持率在10月19日達到41.8%，10月18日為41.9%；拜登的全國民調平均支持率在10月19日達到52.4%，10月18日為52.3%
注：2016年，FiveThirtyEight正確地預測到希拉妮將贏得普選票，但對她的選舉人得票預測錯誤。
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