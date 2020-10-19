正式脫歐在即！竟有一國人爆買倫敦樓 你估唔到

外國媒體報道，數據顯示法國人至少十年來第一次成為倫敦豪宅區住房的最大海外買家，之前佔主導地位的中國大陸買家已降至第四位，落後在香港和美國人後面。

英國明年1月正式脫歐，但倫敦的高檔房屋銷售量卻創歷史新高，當中法國比其他任何外國人都購買得多。在今年的前九個月中，法國買家佔是倫敦市中心房地產交易額從2019年同期的2%躍升至11%，顯示出他們在英國於1月結束英國脫歐過渡期之前急於獲得財產的渴望。

萊坊英國住宅研究主管Tom Bill表市，即使有脫歐的大背景，但歐洲還是有針對倫敦的「聰明錢」。與去年同期相比，倫敦售出價值超過1,000萬英鎊的房屋多了16%。

自英國脫歐公投以來的四年中，尚不清楚巴黎還是倫敦將成為最大的贏家，但可以肯定的是預計到2020年將有100,000個金融工作崗位從倫敦移出卻沒有實現。

西倫敦的帕森斯格林(Parsons Green)對於許多當地法國人來說已經成為家。帕森斯格林擁有一所法國小學，即L'Ecole des Petits，而在倫敦更為富裕的南肯辛頓路上，還有Lycée Français。

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