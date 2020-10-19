下個金融危機導火線！紐約商廈敲響美國樓市警鐘

外國傳媒報道，美國紐約市商廈市道向來是全美商廈市場的指標，但近來相關抵押證券(CMBS)價格大幅跳水，許多專家將此解讀為全美商廈市場轉弱的警號。

儘管美股仍維持向好格局，但身為美國旅遊和文化樞紐的紐約市卻飽受新冠肺炎疫情衝擊，以酒店和商店作為擔保抵押品所發行的債券價格接連下跌，銀行新承做的貸款放緩，銀行與房地產業首當其衝。

投資者之所以緊盯紐約市的行情，是因華爾街業界將這類貸款切割後包裝成債券，然後再賣給全球的退休年金基金和資產管理公司。

紐約市頂級商辦抵押證券價格出現大跌後，許多人認為這可能為全美總規模超過5,000億美元的CMBS市場敲響警鐘。

事實上，近來相關指標也透露一樣的警號，其中較低評級的CMBS價格近幾周已下跌，根據數據機構Trepp的資料，上周四(15日)美國BB級CMBS的孳息率已較美國10年期國債孳息率多出近20個百分點，息差創下2008年金融海嘯以來新高。

由於疫情關係，美國人留在家中，買東西也是以網購為主，此趨勢導致全美商業市道冷清，許多酒店和零售門市的入住率與訪客量大幅下滑。富國銀行針對美國100多棟營運出現困境的商廈大樓所做的研究報告顯示，價格平均大跌27%。

由於經濟復甦面臨諸多不確定性，尤其是大都市的景氣，部分投資專家認為商廈行情還會進一步下試低位。投資公司MP Securitized Credit Partners負責人Daniel McNamara表示，2008年引爆金融危機的來源是住宅抵押證券，2015年則是能源，而2021年恐會是商業不動產及相關證券。

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