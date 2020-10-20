阿里280億購高鑫零售

高鑫表示，阿里大手增持後可鞏固雙方的聯盟關係，業務能繼續受惠阿里的電子生態系統，繼而帶來更多網上流量，同時改善線上線下同步存貨管理，以及提升配送能力。阿里股價周一飲恨300元大關，早段曾漲1.84%，觸及299.4元的盤中新高，收市升1.09%，收報297.2元。而高鑫股價收市漲近兩成。

這宗「大刁」實際易手的非高鑫股份，而是持有高鑫51%股份的公司——吉鑫之股份。阿里將透過全資子企淘寶中國全數收購歐尚手上70.94%吉鑫股份，形同買入逾36%高鑫股份。完成後，阿里於高鑫的持股比例由近36.17%升至近72.35%，阿里將把高鑫的業績併入財務報表，即高鑫日後的業績，收入全數加進阿里，股東應佔盈利近72.35%歸於阿里股東。

按《收購守則》，阿里需向高鑫其他股東提出全面收購，同樣每股作價8.1元，而阿里有意維持高鑫上市地位。

高鑫六月底於內地經營481家品牌為「大潤發」或法國「歐尚」的大賣場，逾八成位處二線、三線或四線城市，中期收入及純利分別為531.7億元人民幣及20.62億元人民幣，不過是阿里期內收入及純利的19.83%及4.06%；期內經營溢利率僅6.29%，比阿里低逾9個百分點。

豐盛金融資產管理董事黃國英直言對高鑫興趣不大，增強與阿里的合作不會創造太多新的價值，不過是阿里業務的一部分而已；就算高鑫日後或許有一定回報，風險也較高，不如阿里「穩陣」。阿里暫時因為螞蟻集團籌備上市出現技術性超買，惟股價仍有望「破頂」，雲業務扭虧在望帶來的估值重估還未完成。

阿里周一與以色列航運公司Zim達戰略合作協議，透過購買Zim的海運服務，增強滿足平台上商家物流需要，而雙方亦正研究怎樣擴大合作範圍。阿里早前已入股總部位於瑞士的免稅零售商Dufry，並將與對方在內地組建合資企業，拓展內地旅遊零售市場。

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