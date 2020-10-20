康宏11‧26舉行股東會 動議換董事

有關決議案包括，動議罷免陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、馮雪心及王利民於公司之董事職務，由通過該決議案起立即生效。另動議委任馬時亨、石禮謙、郭曉群、Tam Lai Ling、Habibullah Abdul Rahman及Terence Shu-Yuen Cheng為公司之董事以填補上述決議產生之空缺，由通過該決議案起立即生效。

康宏自2017年12月自願停牌至今已接近3年，期間公司不斷延遲發行業績報告並繼續停牌。至今年5月底，聯交所運用《上市規則》勒令康宏取消上市地位，致陷入除牌危機。

事緣2017年一場細價股風暴，多隻細價股在6月尾「洗倉式」下跌八、九成。證監會當時已罕有表示，關注細價股與券商間形成一個網絡，可能涉及故意操縱股價。其後證監會及廉政公署採取聯合行動，先後拘捕數名康宏時任及前任高層，以及當時任康宏董事的「殼股大玩家」曹貴子。

曹貴子於2019年遭起訴串謀詐騙康宏等。不過，康宏卻一直未能復牌，尚未滿足的復牌條件包括披露導致公司董事被拘捕之不常規行為之詳情、評估對財務及營運狀況之影響等。由於長期停牌，聯交所今年5月決定取消康宏上市地位，公司向上市覆核委員會上訴，聆訊日期尚在安排中。

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