美股收市：道指跌410點 近一個月最慘

紓困法案前景惹憂，拖累美股周一(19日)大幅受挫，大型科技股領市向下。道指收報28,195點，跌410點或1.44%；標指收報3,426點，跌56點或1.63%；納指收報11,478點，跌192點或1.65%，連跌5日，脫離紀錄高位超過5%。道指和標指齊創自9月23日以來最大單日跌幅。

科技巨企表現轉弱，亞馬遜、Alphabet、微軟、蘋果公司全日齊挫逾2%；Facebook則挫1.7%。標指全部板塊下跌，當中醫院保健和電訊業股份跌幅最大。

美國民主黨與特朗普政府仍在新冠肺炎紓困法案存在分歧，國會眾議院議長佩洛西周日(18日)表示，若上述法案要在美國大選舉行前通過，她就須與財長姆紐欽於48小時內達成共識。

佩洛西和姆紐欽預定在周一進行發言。不過，有報道指出，佩洛西與特朗普政府之間的協議並非看似非常急切，有關消息拖累美股周一跌幅擴大。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Scott Wren表示，相信投資者繼續會對紓困法案的前景而保持審慎，並稱基於疫苗進展正面；聯儲局持續落實寬鬆政策；以及財政政策的刺激，認為這3個因素將推動股市向好，但仍然可能會有波動。

據外媒報道，包括施羅德、景順等的基金經理愈益揣測拜登入主白宮並控制參眾兩院，開始相關投資部署，包括拋售科技股，買入建屋股及區域性銀行股。

駿利亨德森多元資產主管Paul O'Connor表示市場預期拜登當選，這會意味「財政寬鬆」，並透露正買入羅素2000指數的價值交易所買賣基金，以擴大在美國小型股的投資比重。

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