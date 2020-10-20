聯儲副主席：經濟復甦可能漫長且充滿不確定性

外媒報道，美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)稱，相信美國經濟從新冠肺炎疫情衝擊中的復甦步伐將是漫長且充滿不確定性的，需要貨幣和財政政策持續支持。

聯儲局3月份中旬大幅減息至接近零的水平，在上個月發布的聲明中，該局暗示將維持低利率至少到2023年。克拉里達說，加息的時間將取決於經濟復甦的速度，而不是一個時間表。

他指，聯儲局希望將利率維持在目前略高於零的區間內，直到實際同比通脹率至少回升至2%為止。他續說，希望這一目標與健康的勞動力市場保持一致，並符合通脹率一段時間內溫和超過2%的前景。

他說：「如果經濟更早、更快地復甦，意味着提早加息；如果經濟復甦得較慢，加息時間會退後」。

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