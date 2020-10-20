瑞銀：中國國債將成為一個重要的避險資產

外媒報道，瑞銀財富管理的美洲新興市場首席投資官Alejo Czerwonko表示，由於相對於已發展市場債券的實質性孳息率上升，以及近期在拋售中表現出的防禦性，中國債券正在成為一個重要的避險資產。

他在一份報告中寫道，在最近的全球拋售中，中國國債顯示出與包括日本在內的避險資產類似的特性，其中，他認為10年期中國國債相對於美國國債具有吸引力。

Czerwonko預計，未來幾個季度中國國債孳息率將穩定上升，又指即使經濟放緩的時間超出預期，中國人民央行仍有降息空間，而聯儲局已經處於零下限。

另外，該行提到中國國債獲納入納入富時世界政府債券指數之後，未來兩年將為中國國債市場帶來約1,250億至1,500億美元的資金流入，直至納入完成後，外資持有比例可能會從大約9&上升到14%至15%。

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