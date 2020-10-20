【專家點評】陳正犖：歐洲經濟復甦趨勢不變

隨着天氣轉冷，近日歐洲新冠肺炎感染人數上升，但我們預計歐洲各國並不會再次實施大範圍長期封鎖的措施，同時政府和央行還可能會採取進一步措施支持經濟復甦。另一方面，近期亞洲經濟數據轉強，意味着亞洲區經濟逐漸復甦，再連同未來全球的經濟復甦，都會對歐洲出口行業形成支持。

因此，我們認為第二波疫情的出現只會讓經濟的復甦放緩，但不會改變今年第二季度以來的復甦大趨勢。我們預計明年歐盟的GDP增長可能會達到4％，英國GDP增長將達到3％，而歐盟和英國企業平均盈利增長將至少達到30％。

目前以周期性調整市盈率來看，歐洲股票相對於美國股票有35％的折價。同時，歐洲股票股息收益率逐漸穩定，平均股息收益率為2.5％，且歐洲股票的平均股息收益率比其主權債券收益率高3.3%，利好歐洲股票投資。

整體來說，我們對歐洲股票持有稍微偏高比重，對英國股票看法則為中性，我們尤其看好歐洲的疫情周期股，價值型股票和中小型企業股票，對其中資產負債表穩健且股息持續增長的公司尤具信心。債券方面，由於可以提供正收益的債券數目減少，某些歐洲高收益企業債券有可能受到一些投資者的青睞，價格進一步上漲。外匯方面，由於美元疲軟，歐元和英鎊近期表現相對堅挺，未來能否持續上行則需要其內部因素，歐元區解體風險降低和英國脫歐前景清晰，才能獲得支撐。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299