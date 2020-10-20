【A股點評】十一長假票房旺　關注橫店影視

十一長假，內地檔總票房共計有39.52億元人民幣，觀影人次高達近億人次，影院復工後出品公司業績有所恢復，基本面逐步改善，下半年有望實現業績反轉；院線方面，行業復甦還需時間，目前票房水平難以覆蓋全部開支，根據早前表現，高票房主要由口碑所驅動，建議持續關注熱門影片上映後的市場表現。

根據Sensor Tower長假期間暢銷榜數據，騰訊系遊戲持續位列榜首，《王者榮耀》、《和平精英》均佔據App Store暢銷榜第一、二位，而第三、四位為兩款遊戲新作《原神》及《萬國覺醒》，兩款新遊作為大廠遊戲，本身具備很高的關注度，從公司層面看來，就已累積了良好的品牌名聲及龐大的玩家群體。此外，兩款新遊戲上架時沒有選擇和頭部聯運渠道合作，但加大了買量發行的投入規模，全國營銷擴大流量獲取範圍，成績表搶眼，長遠看來，具備精品內容的遊戲研發方話事權進一步提升。

現時，我們看好第四季度業績並期望線下消費按月明顯提升。短期看來，第四季度是傳統消費旺季，加上內地社會活動強勢復甦，實體消費有望改善。長期看來，由於上半年線下經濟受到重挫，相關細分行業內部競爭格局出現較大變化，頭部公司市場份額有效提升，長期迎來盈利拐點。

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