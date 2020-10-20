【A股點評】十一長假票房旺 關注橫店影視
2020年10月20日 07:15
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十一長假，內地檔總票房共計有39.52億元人民幣，觀影人次高達近億人次，影院復工後出品公司業績有所恢復，基本面逐步改善，下半年有望實現業績反轉；院線方面，行業復甦還需時間，目前票房水平難以覆蓋全部開支，根據早前表現，高票房主要由口碑所驅動，建議持續關注熱門影片上映後的市場表現。
根據Sensor Tower長假期間暢銷榜數據，騰訊系遊戲持續位列榜首，《王者榮耀》、《和平精英》均佔據App Store暢銷榜第一、二位，而第三、四位為兩款遊戲新作《原神》及《萬國覺醒》，兩款新遊作為大廠遊戲，本身具備很高的關注度，從公司層面看來，就已累積了良好的品牌名聲及龐大的玩家群體。此外，兩款新遊戲上架時沒有選擇和頭部聯運渠道合作，但加大了買量發行的投入規模，全國營銷擴大流量獲取範圍，成績表搶眼，長遠看來，具備精品內容的遊戲研發方話事權進一步提升。
現時，我們看好第四季度業績並期望線下消費按月明顯提升。短期看來，第四季度是傳統消費旺季，加上內地社會活動強勢復甦，實體消費有望改善。長期看來，由於上半年線下經濟受到重挫，相關細分行業內部競爭格局出現較大變化，頭部公司市場份額有效提升，長期迎來盈利拐點。
我們梳理了第四季度的投資主線，從三個角度進行推薦。第一，我們認為電影行業經過一段較長時間的調整，行業朝精品化方向發展。上半年新冠肺炎疫情加速行業的出清，未來龍頭公司將更具規模及競爭優勢，有望迎來盈利拐點，我們建議關注內容儲備豐富的光綫傳媒(300251.SZ)，以及份額較高院綫公司萬達電影(002739.SZ)、橫店影視(603103.SH)等。
政策面方面，我們預計第四季有望推出2020年制訂急需標準20項以上計劃，到2022年將完善制訂標準50項以上，這將對加速超高清視訊技術演進、推動產業鏈生態建設起了關鍵作用。我們看好深耕大屏產業的華數傳媒(000156.SZ)、東方明珠(600637.SH)及參與行業科技標準制訂的捷成股份(300182.SZ)。
上半年，由於線下消費受阻，用戶消費逐步向線上轉移，線上行業迎來流量爆發期，內地直播電商迅速崛起，短視訊大熱，廣告投放渠道偏好轉移明顯，營銷需求主要向該領域靠攏，綫下廣告媒體行業受到較大衝擊，行業集中度進一步得到提升。後疫情時代來臨，總體來說線下廣告投放比例逐步提升，生活圈廣告有望快速復甦，迎來復甦，加上今年購物節營銷投放也因此再度增加，建議高度關注消費品牌及電商平台廣告帶來的增量，關注生活圈廣告龍頭分眾傳媒(002027.SZ)及深耕校園媒體多年的三人行(605168.SH)。
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