【專家點評】陳蓓敏：港股投資者傾向觀望

美國公布9月零售銷售按月上升1.9%，較市場預期升0.7%為高，估計第4季美國零售數據會季節做好。總統之戰仍充滿多變，特朗普繼續攻擊對手「通烏」、「通中」等事項。新冠病毒全球確診宗數逾4,000萬，死亡人數逾110萬人。美國確診個案逾800多萬，列全球之冠，緊隨的是印度和巴西，歐洲確診最多的為法國，近90萬宗，英國錄得逾70萬宗。從美國總統以一個周末時間痊愈，美股繼續受消息舞動做好。

內地公布第三季經濟增長數據為4.9%。內地復甦勢頭不俗，對中資銀行第三季讓利壓力減，再加上上周人行向市場共釋放1,900億人民幣，內銀股數天累升逾一成。上周四，恒指痛失500多點，兩天追補383點。

集團擁有強厚營銷平台，不但能借助強大數據吸引買家消費意欲，也能吸納有質素商家進駐，再加上實力物流營運配合，如虎添翼。集團有意分拆京東健康於年內上市，有利估值，建議吸納，上方阻力為338港元，止蝕位為294元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有京東集團。)

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