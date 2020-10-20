【專家點評】陳蓓敏：港股投資者傾向觀望
2020年10月20日 07:30
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美國公布9月零售銷售按月上升1.9%，較市場預期升0.7%為高，估計第4季美國零售數據會季節做好。總統之戰仍充滿多變，特朗普繼續攻擊對手「通烏」、「通中」等事項。新冠病毒全球確診宗數逾4,000萬，死亡人數逾110萬人。美國確診個案逾800多萬，列全球之冠，緊隨的是印度和巴西，歐洲確診最多的為法國，近90萬宗，英國錄得逾70萬宗。從美國總統以一個周末時間痊愈，美股繼續受消息舞動做好。
內地公布第三季經濟增長數據為4.9%。內地復甦勢頭不俗，對中資銀行第三季讓利壓力減，再加上上周人行向市場共釋放1,900億人民幣，內銀股數天累升逾一成。上周四，恒指痛失500多點，兩天追補383點。
恒指昨日高見24,771，曾重奪50天和100天線上，收市升幅收窄，擱在24,500關卡。大市主導性仍以中資股主導，香港經濟相關股份仍見落後，普遍投資者傾向保留觀望，欲非絕望，只待東風。「雙十一」雖未到，但各界已熱切準備戰場。京東集團(09618)為國內領先電商平台，以及提供物流服務，上半年在疫情衝擊下，集團正好受惠線上平台，營業額上升28%至3472.6億人民幣，純利增長1.2倍至175.2億。
集團擁有強厚營銷平台，不但能借助強大數據吸引買家消費意欲，也能吸納有質素商家進駐，再加上實力物流營運配合，如虎添翼。集團有意分拆京東健康於年內上市，有利估值，建議吸納，上方阻力為338港元，止蝕位為294元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有京東集團。)
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