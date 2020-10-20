【市前重點睇】道指跌410點　油價偏軟

●美匯指數跌至93.42，離岸人民幣(CNH)高見6.6774，港匯觸及7.75，美元兌日圓處105.46，歐元升至1.1768，英鎊見1.295。金價企1,902美元。布油跌至42.62美元，紐油報40.64美元。道指期貨升逾百點。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出59.52億港元，全日累計沽出203.83億港元，令銀行體系結餘在10月21日增至3,538.58億港元。

●美國聯儲局副主席克拉里達稱，相信美國經濟從新冠肺炎疫情衝擊中的復甦步伐將是漫長且充滿不確定性的，需要貨幣和財政政策持續支持。

●聯儲局前主席耶倫警告，需要控制疫情讓經濟恢復正常，留意到美國失業人士的儲蓄正在用盡，各州和地方政府面臨巨大的預算缺口，預計聯儲局要提供更多關於資產購買的前瞻指引。外圍方面，她預期，世界經濟會面臨長期停滯的情況，政府的財政政策可能需要在未來發揮積極作用。

●聯儲局主席鮑威爾未決定發行數碼貨幣，方向正確較首發更重要。

●美國10年期國債孳息率升2.33點子，報0.769厘。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,415點，跌127點或0.52%。

●即月恒生指數夜期收報24,404點，跌145點，低水138點，成交11,669張。

●紐約12月期金收報每安士1,911.7美元，升5.3美元或0.3%。

●紐約11月期油收報每桶40.83美元，跌5美仙或0.12%；布蘭特12月期油收報每桶42.62美元，跌0.31美元或0.72%。

●英國拒絕歐盟方面恢復貿易談判的努力，敦促歐盟做根本性改變。

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