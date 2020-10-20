【股民熱話】沽股沽樓已屆最後時機？

港股周一(19日)上過24,771點，但中午前升幅大為收窄，最終還是未能企在24,600點樓上收市。筆者都係維持第四季提早收割為短期主線，皆因無論在內在外都處處兇險，實不宜再冒進。

呢期個市好似上極上唔到，除咗因為唔少人都有避險意識，減持套現之外，不少準備大手認購新股螞蟻集團的投資者，沽現貨套現等認新股，亦影響股市二手市場承接。到底隻螞蟻集團咁大晒士，上市後股價表現可以有幾多水位，好睇佢定價有幾進取，但照計5至10%都經已不得了。咁與其借孖展入大飛可能都係中得個小小，倒不如現金抽小小當碰運氣，真係想買等上市後再算。

呢個季度，過埋隻螞蟻，市場都冇咩大焦點，都係等11月美國大選後，睇中美關係變化。反而，全球正備受新一波疫情困擾，歐洲已開始出事，美國都唔知會點，外部環境真係唔多盞鬼。至於內地，第三季GDP遜預期，加上外圍咁差，不見得可以過分樂觀。香港面對咁的環境，嚟緊的年關好可能係「腥風血雨」，即企業倒閉潮和勞工失業會見另一波高峰。咁環境，筆者唔見得未來兩、三個月港股可以有幾本事。若然內地未有穩港經濟政策出台，又或者香港的疫情大反彈，情況只會更差。

如是者，明年年中有新冠疫苖之前，睇怕大家都要勒褲頭過日子。想沽股，螞蟻上市前後呢段時間，應該係好時機。至於沽樓，自住物業就兩睇，畢竟香港地冇瓦遮頭好閉翳，大換細套現則另作別論；若然是投資物業，適量減持套現亦無可厚非，見到最新有港島區王牌大型屋苑大業主，長年手持停車場收租，依家都話要全數出售，就知道唔少富人都在暴風兩來臨前趕緊收割，大家都要好好檢視吓投資組合，作好避險部署。

東網產經專欄作者 帥哥

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