四環醫藥投資濟時資本生命科技I期基金

該基金的投資策略為立足醫療器械和生物製藥兩大領域，扎根技術和產業當中，一方面引進國外的先進技術及產品，加速其在中國的研發及商業化進程。另一方面，推動中國自主知識產權產品的研發，培育、整合更多行業領先的創新醫藥和醫療器械企業，強化產業和資本的融合、提升創新醫療企業的一體化競爭力，推動中國醫療健康行業的發展。

投資完成後，公司將會成為該基金的有限合夥人。

公司期待，藉此加碼在創新藥領域的布局和加快海外創新藥的引進，加強公司國際化產品管線的布局和發展，協助公司盡快實現向產品創新以及國際化轉型。

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