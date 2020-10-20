【專家點評】古勝：申洲國際咩位可以一博？
2020年10月20日 08:15
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港股上上落落，尋日一上到24,800邊又見到阻力回落，最終收報24,542點，全日升155點，成交額1,228億元，睇嚟暫時仲未擺脫到波幅區間。短線唔跌穿24,200點水平，都仲可以再試24,800點水平，不過隨時間愈來愈接近美國總統大選，係咪要避一避，就要睇各位係咪重倉，若然太重倉可能就要減少少，費時夜長夢多。
短線博強勢股，有冇咩好選擇？可以留意一下申洲國際(02313)。先睇大行花旗點講，該行重申其「買入」評級，上調目標價至160元。該行指行業強勁復甦，因為服裝迎來冬季旺季，加上輸往歐美的紡織品出口訂單由印度轉向中國，因為中國新冠疫情受控。
再睇走勢，申洲由8月底至9月底持續於121至134元橫行整固，月初向上突破區間後又再回落，昨收報135.1元。20天線131元附近有得諗，上方阻力為150元，向下跌穿50天線123元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
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