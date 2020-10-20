亞洲股市：日澳股偏軟　韓股先跌後升

美股三大指數齊跌逾1%；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數低開83點或0.3%，報23,587點，最新跌幅略為收窄至35點或0.1%，報23,635點。

個股方面，軟銀跌0.9%。外電報道，軟銀仍推進其新的公開上市股票交易業務，將股票持倉規模增加至超過200億美元。

南韓股市先跌後升，首爾綜合指數低開13點或0.5%，報2,333點，之後倒升11點或0.4%，報2,357點。不過，現代汽車股價早段曾挫6.5%，創7個月以來最大跌幅。

澳股偏軟，最多跌過31點或0.5%，至6,403點。

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