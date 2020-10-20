【專家點評】林嘉麒：本周大市宜守不宜攻

港股昨日非常「虛」，有形無實，恒指升155點，惟個別板塊以及個股卻進行洗倉式下跌。以指數角度，有舊經濟股銀行股支撐大市，建設銀行（00939）、滙豐控股（00005）、工商銀行（01398）合共貢獻超過一百點升幅。當然，新經濟股騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）亦有升幅。不過，醫療板塊尤其是醫療設備股、早前熱炒的光伏玻璃股、物管股，及內地餐飲股等，跌幅之大是近期少見，整體表現以小股災形容也不為過，不排除大戶以幾隻大價股托指數，而同時沽貨的企圖。

走勢方面，恒指上周曾重上100天線水平，昨日再挑戰失敗，短期視為阻力。自10月開始，恒指成功突破由9月初至9月尾的下降軌，上周四、五曾回調至10天線，但連續兩日有支持，可視為支持位，預期短線整體走勢介乎24,275至24,672點。若可如此，趨勢尚算仍在上升通道之內。事實上，內地下周將舉行五中全會，A股市場料會以觀望心態度過本周。相反，外圍方面消息眾多，變數大。

首先，美國上周公布的9月零售銷售月率錄得1.9%，遠超預期的0.7%，是3個月來最快的速度增長，儘管美股正面臨愈來愈多的不利因素，但第3季度最後一個月的消費者支出仍強勁反彈。惟要留意，經濟數據是好，但美股續彈動力減慢，氣氛上不太利好。

美國總統候選人拜登涉及「通烏門」後，市場正準備面對總統大選不明朗。另一方面，美國財政刺激計劃仍然陷於白宮、參議院共和黨人和眾議院民主黨人三方談判的僵局，眾議院議長佩洛西已向白宮表明期限將至，相信一旦談判要再拖延，甚至是大選後，市場要重新計算風險回報。事實上，美股三大指數雙頂明顯，未能真正突破。

本周有聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德講話、美聯儲經濟景氣報告褐皮書，而且有美國、歐元區Markit製造業、服務業、綜合PMI等經濟數據。再者，有多間美企公布業績，焦點有IBM、寶潔，Netflix、Tesla、Verizon、英特爾、可口可樂等。假如業績未及市場預期，或者第四季展望有保留，形成估值過高的情況，個股重新調整至合理估值，相信跌幅可以是相當驚人。

本周策略宜守不宜攻，大家想撈底有機會愈撈愈低，財不入急門，請不要太心急了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)

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