【港股開市】騰訊漲近1%　滙豐偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升29點，報24,571點；國企指數升22點，報10,000點；科技指數高開22點，報7,592點。

友邦保險撐市，股價高開1.5%報78.8港元，是表現最佳藍籌，貢獻恒指37點。其他重磅股個別發展，滙豐控股跌0.8%報30.65元；中國移動跌0.5%；香港交易所跌0.2%；建設銀行無起跌；中國平安升1.2%。

美股納指連跌5日，大型科網股窄幅上落。美團點評升1.9%表現較佳，開市升1.9%報264元；騰訊升0.9%報566.5元；阿里巴巴升0.2%報297.8元；小米集團及京東集團跌0.4%及0.2%。

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