【全球救市】澳洲央行指還有進一步下調利率空間

澳洲央行助理主席Christopher Kent表示，還有進一步下調利率的空間，惟央行未進行正式的政策框架檢視，當局正考慮進一步放寬政策，選擇包括購買較長期的債券，以及將定期購買債券，以降低收益率。

Kent指出，在央行考慮收緊寬鬆之前，實際消費價格指數(CPI)應在2%至3%，而在實際通脹持續在目標範圍內之前，不會提高利率。

此外，Kent透露現金利率程序中有強大的備用方案，又指需求不足可能限制信貸增長，估計銀行票據掉期匯率(BBSW)降到零以下並非不可能，又預期銀行將減少額外的定期融資機制(TFF)資金，因為「這樣做將有利可圖」。

根據澳洲央行10月份貨幣政策會議紀錄顯示，在澳洲大多數地區，經濟正在復甦。央行正繼續考慮如何通過進一步寬鬆來幫助就業，認為進一步寬鬆將降低金融穩定性風險，另需要密切監控資產市場風險。

央行認為，解決失業率高企問題作為全國優先任務，又指在一段時間內通脹將繼續受到抑制，同意給予實際通脹而非預期通脹更高權重。

另外，央行又稱一籃子政策繼續支持經濟，對貨幣、財政支持的需求將持續一段時間。而隨着經濟重開，進一步的寬鬆會產生更大效果，更強勁的經濟將有助於加強金融穩定性。

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