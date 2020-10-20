中國經濟：70大中城市新盤售價按月升0.34%

國家統計局公布9月份70大中城市商品住宅銷售價數據，當中，新建商品住宅銷售價格按月計以徐州升1.4%領先，按年計以銀川的16.8%升幅最強。

外電按數據測算，9月份新建商品住宅均價按月上漲0.34%，較7月的0.56%收窄漲幅；按年升4.5%。

統計局城市司高級統計師繩國慶指出，9月份70個大中城市房地產市場價格漲幅略有回落。

根據初步測算，9月份4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅較8月回落0.2個百分點；按年升3.9%，漲幅按月持平。當中，北京新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，按年升3.8%；上海按月升0.5%，按年升4.5%；廣州按月升0.6%，按年升2.1%；深圳按月升0.4%，按年升5.3%。

至於4個一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.9%，漲幅較8月回落0.1個百分點；按年升7.4%，漲幅按月擴大0.5個百分點。其中，北京二手住宅銷售價格按月升0.4%，按年升4.5%；上海按月升1%，按年升4.6%；廣州按月升0.7%，按年升4.9%；深圳按月升1.1%，按年升15.7%。

而31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.3和0.2%，漲幅較8月分別回落0.3和0.2個百分點；按年分別升4.8及2%，漲幅均連續17個月相同或回落。

35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅較8月回落0.5個百分點，二手住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅與上月相同；按年分別升4.4%及1.7%，漲幅按月均回落0.1個百分點，均連續18個月相同或回落。

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